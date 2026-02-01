زيلينسكي: ننتظر اجتماعات جديدة لتسوية الأزمة الأسبوع المقبل

صرح فلاديمير زيلينسكي بأنه يتوقع إجراء المزيد من الاجتماعات في إطار مفاوضات تسوية النزاع.

وقال زيلينسكي: “نتواصل باستمرار مع الجانب الأمريكي، وننتظر منهم تفاصيل محددة بشأن الاجتماعات المقبلة. أوكرانيا مستعدة للعمل وفق جميع الصيغ العملية. المهم أن تتحقق نتائج وأن تُعقد الاجتماعات. نحن نتطلع إلى اجتماعات الأسبوع المقبل، ونستعد لها”.

ولم يحدد زيلينسكي الصيغة الدقيقة للاجتماعات التي يتوقعها، سواء أكانت مفاوضات ثنائية مع روسيا أو الولايات المتحدة، أو اجتماعا ثلاثيا جديدا.

يذكر أن محادثات المجموعة العاملة الثلاثية المعنية بقضايا الأمن بمشاركة ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا قد اختتمت في 24 يناير في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وقد قيمت الحكومة الإماراتية الاجتماع بأنه إيجابي وبناء، مشيرة إلى أن وفدي روسيا وأوكرانيا تواصلا مباشرة.

ومن المتوقع أن تُعقد جولة جديدة من المحادثات حول التسوية الأوكرانية في أبوظبي يوم الأحد 1 فبراير، كما أفاد الناطق الرسمي باسم رئيس روسيا دميتري بيسكوف للصحفيين.

فيما ذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الجولة الجديدة من المفاوضات ستكون ثنائية، ولكن يمكن للولايات المتحدة الانضمام إليها.

المصدر: روسيا اليوم