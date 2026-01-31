الشيخ الخطيب نعى فقيد العلم والتقوى حجة الإسلام والمسلمين العلامة السيد ابراهيم يوسف مرتضى

نعى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان الى اللبنانيين فقيد العلم والتقوى حجة الإسلام والمسلمين العلامة السيد ابراهيم يوسف مرتضى الذي افنى معظم عمره في خدمة الدين الحنيف، فكان الراحل مثال العالم الرباني العامل في الدعوة الى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وتبليغ أحكام الدين وتعاليمه ونشر العقيدة الإسلامية ، عاملا في سبيل اصلاح المجتمع وهداية المؤمنين .

واضاف البيان :”لقد قضى العلامة الراحل شطرا من حياته في تلقي العلوم الدينية في النجف الاشرف على كبار فقهائها وبالاخص على المرجع الراحل السيد ابو القاسم الخوئي والمرجع المبدع الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس الله سرهما وغيرهما من العلماء وتتلمذ على يديه فيها نخبة من العلماء الافاضل في مرحلة السطوح واكمل نشاطه التدريسي والتبليغي بعد عودته الى لبنان ثم في افريقيا”.

وتابع :”لقد ترك رحيل العلامة الفقيد فراغا كبيرا في الساحة العلمية والتبليغية ونسأل الله تعالى ان يجزيه خير جزاء العاملين، وأن يتغمده بواسع رحمته ويلحقه باجداده الطاهرين ويسكنه الفسيح من جناته ويلهم عائلته ومحبيه جميل الصبر والسلوان،وانا لله وانا اليه راجعون.

يشيع جثمان الفقيد في بلدته دير قانون رأس العين يوم غد الاحد الواقع الاول من شباط الجاري في تمام الساعة الواحدة بعد صلاة الظهر.

المصدر: بيان