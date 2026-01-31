تنديداً بالعدوان الصهيوني.. أحزاب وقوى وطنية تدعو إلى تجمع جماهيري بعنوان “كل الوطن مقاومة”

دعت الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية، إلى جانب المنظمات الشبابية والطلابية والنقابات والاتحادات العمالية والجمعيات الأهلية والناشطين في مختلف المناطق اللبنانية، للمشاركة في التجمع الجماهيري الكبير تحت شعار “كل الوطن مقاومة”.

ويهدف التجمع إلى التنديد بالعدوان الصهيوني على لبنان، والاحتلال المستمر لأرضه، ومنع إعادة الإعمار في ظل الصمت الحكومي والدولي، إضافة إلى التضامن مع الأسرى والمبعدين عن بلداتهم وقراهم.

الزمان: الأربعاء 4 شباط، الساعة الرابعة عصراً

المكان: وسط بيروت، أمام مبنى الأسكوا

المصدر: العلاقات الاعلامية