وزارة الأمن الايرانية: قواتنا حاضرة بفاعلية لتعزيز الاقتدار والاستقرار في البلاد

اكّدت وزارة الأمن الإيرانية أنّ القوات المنتسبة اليها تواصل حضورها الفاعل والمستدام في الخطوط الأمامية لمواجهة الأعداء لتامين الاستقرار وحماية الشعب الإيراني.

وفي بيانها الصادر بمناسبة اسبوع تكريم قوات الامن والاستخبارات، اكدت وزارة الامن الايرانية بأنّه “على مدى أربعين عاماً، يواصل «الجنود المجهولون» الشجعان والواعون أداء مهامهم في سياق تأمين ايران وتعزيز اقتدارها واستقرارها، من خلال حضور متواصل وفاعل، بعيداً عن الأضواء، في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن وهدوء الشعب الإيراني”.

وأشار البيان، إلى أنّ “مؤسّس الجمهورية الإسلامية، الإمام الخميني (قدّس سرّه)، أطلق على هؤلاء لقب «الجنود المجهولون للإمام المنتظر (عج)»، فيما وصف قائد الثورة الإسلامية، آية الله العظمى السيد علي خامنئي، جهودهم وتضحياتهم بـ«الجهاد الصامت».

المصدر: وكالة ارنا