الحرس الثوري الإيراني ينفي شائعة اغتيال قائد قوته البحرية

نفت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني صحة الأنباء المتداولة حول اغتيال قائد القوة البحرية للحرس الثوري، مؤكدة أن هذه الشائعة عارية من الصحة.

وأوضحت أن نهج نشر الشائعات من قبل حساب «ترور آلارم» في القضايا الأمنية والعسكرية له سوابق معروفة، مشيرة إلى أن هذا الحساب الإسرائيلي، الذي يُعتبر الذراع العملياتي للموساد في الحرب النفسية، سبق أن ادعى أيضاً اغتيال السردار قاآني.

وأضافت العلاقات العامة للحرس الثوري أنه، في ظل العمليات النفسية التي يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر حشد الأساطيل في المنطقة خلال الأيام الأخيرة، فإن نشر مثل هذه الشائعات من قبل «ترور آلارم» يكتسب دلالة ومعنى أكبر.

المصدر: موقع المنار