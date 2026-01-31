كولومبيا تستأنف رحلات ترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة قبل اجتماع بين الرئيسين

أعلنت الحكومة الكولومبية استئناف رحلات ترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة باستخدام طائرات كولومبية، بعد تعليق دام نحو 8 أشهر، وذلك قبل أيام من اجتماع مقرر بين الرئيسين الكولومبي غوستافو بيترو والأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض.

وقالت وزيرة الخارجية الكولومبية روزا فيلافيسينسيو، خلال مؤتمر صحافي الجمعة، إن الحكومة ستسيّر حوالي 20 رحلة جوية، بمعدل رحلة واحدة أسبوعيًا، لإعادة المهاجرين الذين هم مواطنون كولومبيون ومُلزمون بالفعل بأمر ترحيل صادر عن السلطات الأمريكية.

ويأتي هذا التطور بعد عام من التوترات بين البلدين، إذ منع الرئيس بيترو سابقًا هبوط طائرات أمريكية تقل مرحلين، احتجاجًا على سوء معاملتهم أثناء الترحيل ووصولهم مكبلين بالأصفاد، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية بين واشنطن وبوغوتا.

لاحقًا، سمحت كولومبيا بهبوط الطائرات الأمريكية لإعادة مواطنيها، بشرط احترام حقوق المهاجرين، قبل أن تعلق هذه التصاريح في مايو/أيار، معتبرة أن واشنطن لم تحترم الاتفاقات المبرمة.

وسبق أن اتسمت العلاقة بين الرئيسين بالتوتر الشديد، حيث وصف بيترو نظيره الأمريكي بتعابير حادة، بينما وصف ترمب الرئيس الكولومبي بـ”بارون مخدرات” وهدد بعقوبات مالية وعمليات عسكرية محتملة على الأراضي الكولومبية.

وفي مطلع يناير/كانون الثاني 2026، أجرى الزعيمان مكالمة هاتفية بنبرة ودية، واتفقا على عقد اجتماع رسمي في الثالث من فبراير/شباط لمناقشة ملفات عدة، أبرزها استراتيجيات مكافحة تهريب المخدرات في كولومبيا، أكبر منتج للكوكايين في العالم.

المصدر: الوكالة الفرنسية