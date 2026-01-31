بكين تجري مناورات “استعداد قتالي” في بحر جنوب الصين

أجرى الجيش الصيني، اليوم السبت، دوريات “استعداد قتالي” في المياه الإقليمية والمجال الجوي لجزيرة “هوانجيان داو” والمناطق البحرية والجوية المحيطة بها في بحر جنوب الصين.

وقالت قيادة المنطقة الجنوبية بجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان، إن القوات البحرية والجوية نظمت منذ بداية يناير/كانون الثاني الجاري دوريات مكثفة لتعزيز اليقظة في المنطقة، “وتصدت بحزم للتعديات والأعمال الاستفزازية من دول في المنطقة”.

وأوضحت القيادة أن الهدف من هذه المناورات هو حماية سيادة الصين وأمنها بحزم، مع تعزيز السلام والاستقرار في منطقة بحر جنوب الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن القيادة قولها إن القوات أطلقت اليوم دوريات استطلاع بحرية وجوية حول منطقة “سكاربورو شول”، الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، إلا أن الصين تزعم أيضاً أنها جزء من أراضيها.

المصدر: رويترز