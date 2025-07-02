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غزة | تصاعد المذبحة الصهيونية رغم مزاعم عن موافقة العدو على شروط وقف اطلاق النار

تتصاعد حرب الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث استشهد وأصيب عشرات المواطنين في قصف صهيوني على خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خانيونس، كما ارتكب جيش الاحتلال مجزرة ضد منتظري المساعدات من المجوعين جنوب منطقة وادي غزة.

يأتي ذلك في وقت زعم فيه الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن ممثلين عنه عقدوا اجتماعاً طويلاً وبناءً مع مسؤولين في الكيان الصهيوني بشأن غزة.

وادعى ترامب أن “إسرائيل” وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً في غزة، قائلاً إنه يأمل أن تقبل حركة حماس هذا الاتفاق “لأن الوضع لن يتحسن بل سيزداد سوءاً”. وأضاف أن “القطريين والمصريين سيقدمون الاقتراح النهائي لإنهاء الحرب في غزة”، على حد تعبيره.

في اليوم الـ107 من استئناف حرب الإبادة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 32 فلسطينياً في قصف الاحتلال المتواصل بينهم 24 في خان يونس منذ فجر اليوم الأربعاء. هذا وأكدت الأمم المتحدة نزوح ما لا يقل عن 1500 عائلة من شمال غزة وكذلك من الجزء الشرقي من محافظة غزة.

وفي تفاصيل تطورات العدوان، استشهد مواطن متأثراً بجراحه في قصف إسرائيلي سابق على مدينة غزة، في حين انتشل آخر أشلاء من منزل قصفه الاحتلال في حي الزيتون، جنوب مدينة غزة.

طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على حي الزيتون شرق مدينة غزة pic.twitter.com/dGCXM8iVtd — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 1, 2025

واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في قصف للعدو استهدف تجمعاً للمواطنين مقابل محطة دلول للبترول في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

كما أُصيب عدد من المواطنين صباح اليوم جراء قصف من طائرات الاحتلال محيط مسجد البخاري دير البلح، وسط القطاع.

واستشهد 5 مواطنين من عائلة أبو طعيمة جراء قصف الاحتلال خيمة نزوحهم في مواصي خانيونس، كما استشهد 4 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال صباح اليوم منزلا لعائلة زينو في شارع يافا في مدينة غزة.

هذا وقصفت مدفعية الاحتلال حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما شنت سلسلة غارات فجر اليوم شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل في شارع يافا شمال شرقي مدينة غزة.

وأصيب 10 مواطنين في استهداف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيدان على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو شمالة في مواصي خان يونس.

إلى ذلك، استشهد المواطنان يوسف مقداد وإبراهيم مقداد في قصف إسرائيلي قرب عمارة جاسر وسط مدينة خان يونس.

واستشهد 6 مواطنين جراء القصف الإسرائيلي على المواصي غربي مدينة خان يونس.

هذا وأفاد مستشفى العودة – النصيرات بوصول 8 شهداء و55 إصابة بينهم 17 حالة خطيرة جراء استهداف الاحتلال الليلة الماضية المواطنين منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

المصدر: مواقع إخبارية