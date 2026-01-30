العدوان الصهيوني متواصل على لبنان..غارة من مسيرة على بلدة صديقين

تتوصل الاعتداءات الصهيونية على لبنان في خرق واضح لوقف اطلاق النار وبالسياق ، افاد مراسل المنار ان “الطائرات المسيرة المعادية اغارت مستهدفة منطقة العاصي في بلدة صديقين جنوب لبنان”.

أفاد مراسل قناة المنار صباح الجمعة أن “محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من منطقة الشاليهات في الحي الغربي لمدينة الخيام جنوب لبنان”.

كما أفاد مراسل المنار ان “مدفعية العدو الإسرائيلي استهدفت بعدد من القذائف الضوئية منطقة جبل كحيل في بلدة مارون الراس جنوب لبنان”.

وفي خرق واضح للسيادة اللبنانية، توغلت دبابة ميركافا وآليتان عسكريتان لجيش العدو مساء الخميس الفائت باتجاه شرق بلدة يارون الحدودية، وتمركزت قرب أحد المنازل التي كانت قد عملت على تفجيره سابقا.

وعلى الفور، تحركت دورية مشتركة من الجيش اللبناني وقوات اليونيفل باتجاه منطقة التوغل وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الصهيوني في المنطقة. وسبق ذلك قيام مدفعية العدو باستهداف أطراف بلدة يارون بقذيفتين مدفعيتين، كما سُجل في الوقت نفسه عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة مصدرها موقع بياض بليدا باتجاه وسط البلدة.

المصدر: موقع المنار