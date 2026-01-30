وزارة المالية: تمديد مفعول القيم التأجيرية لعام 2025 ومتابعة مشاريع إعادة الإعمار والتسريع الرقمي

أصدر وزير المالية ياسين جابر تعميماً قضى بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2025، بحيث تُعتبر البيانات الصادرة قبل 31 كانون الثاني 2026 صالحة لإنجاز المعاملات العقارية، شرط تسديد الرسوم المتوجبة عنها قبل تاريخ 6 شباط 2026، وذلك عطفًا على التعميم رقم 4932/ص1 الصادر بتاريخ 29/12/2025.

وفي سياق متصل، عقد الوزير جابر اجتماعًا تنسيقيًا مع مدير مكتب بيروت في البنك الدولي أرنيكو أرماس، بحضور فريق من الخبراء، خُصص لمتابعة عدد من المشاريع قيد التنفيذ، مع تركيز خاص على مشروع LEAP المخصص لإعادة الإعمار، إضافة إلى استعراض تحديثات تتعلق بحالة عدد من المشاريع التي بلغت مرحلة النفاذ.

وكشف الوزير جابر في هذا الإطار عن تبلغه موافقة مجلس إدارة البنك الدولي على مشروعين جديدين، هما مشروع لبنان للتسريع الرقمي (Lebanon Digital Acceleration) ومشروع الضمان الاجتماعي، وفق قرارات صدرت مؤخرًا، على أن يستمر العمل على استكمال المتطلبات الفنية والإجرائية المرتبطة بهما.

المصدر: وزارة المالية