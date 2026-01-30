وزيرة الخارجية الفلسطينية: السلام العادل والشامل وحده الضامن لأمن المنطقة

أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين أن السلام العادل والشامل يشكّل الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار في المنطقة، مشددة على أن الحلول العسكرية لن تؤدي إلى تحقيق السلام.

وجاء كلام شاهين خلال لقائها في العاصمة الهندية نيودلهي عدداً من السفراء والبرلمانيين ورؤساء الأحزاب، على هامش أعمال الدورة الثانية للاجتماع الوزاري العربي–الهندي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية.

واعتبرت أن احترام القانون الدولي ليس خياراً سياسياً، بل التزام قانوني وأخلاقي يقع على عاتق المجتمع الدولي، مؤكدة أن تطبيقه يشكّل الأساس لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وضمان حماية الشعب الفلسطيني.

وشددت على أن غياب المساءلة الدولية أسهم في استمرار الانتهاكات، داعية إلى تفعيل الآليات الدولية الكفيلة بفرض احترام القانون الدولي، بما يمهّد لحل عادل ودائم يقوم على إنهاء الاحتلال وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفي السياق، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالتوازي مع الحرب على قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط أكثر من ألف شهيد وآلاف الجرحى والمعتقلين، بحسب معطيات فلسطينية رسمية، إضافة إلى دمار واسع في البنى التحتية في القطاع.

