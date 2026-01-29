الخميس   
   29 01 2026   
   9 شعبان 1447   
   بيروت 22:27
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    عراقجي يزور أنقرة وسط حديث عن مبادرة تركية للوساطة بين واشنطن وطهران

    يُجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي غدًا الجمعة زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية مع نظيره التركي هاكان فيدان.

    تأتي الزيارة في ظل الحديث عن دور تركي محتمل في وساطة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية.

    وأفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية بأن الزيارة تأتي مع تصاعد التهديدات الأمريكية بشن عدوان عسكري على إيران، بعد أن طرحت أنقرة مبادرة للتوسط بين طهران وواشنطن.

    وأوضح المصدر أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيجدد خلال اللقاء موقف بلاده الرافض لأي تدخل عسكري ضد إيران، محذرًا من تداعياته الخطيرة على أمن المنطقة واستقرارها الدولي، ومؤكدًا استعداد تركيا للمساهمة في خفض التوترات عبر الحوار والدبلوماسية.

    المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في أنقرة حسن الطهراوي.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    تقرير مصور | طهران ترسم خطوطها الحمراء: دبلوماسية بلا إملاءات وردّ حاسم على أي هجوم

    تقرير مصور | طهران ترسم خطوطها الحمراء: دبلوماسية بلا إملاءات وردّ حاسم على أي هجوم

    مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الخميس 29\1\2026

    مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الخميس 29\1\2026

    تقرير مصور | إيران تواصل حياتها اليومية وسط الضغوط والتهديدات

    تقرير مصور | إيران تواصل حياتها اليومية وسط الضغوط والتهديدات