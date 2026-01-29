عراقجي يزور أنقرة وسط حديث عن مبادرة تركية للوساطة بين واشنطن وطهران

يُجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي غدًا الجمعة زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية مع نظيره التركي هاكان فيدان.

تأتي الزيارة في ظل الحديث عن دور تركي محتمل في وساطة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية بأن الزيارة تأتي مع تصاعد التهديدات الأمريكية بشن عدوان عسكري على إيران، بعد أن طرحت أنقرة مبادرة للتوسط بين طهران وواشنطن.

وأوضح المصدر أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيجدد خلال اللقاء موقف بلاده الرافض لأي تدخل عسكري ضد إيران، محذرًا من تداعياته الخطيرة على أمن المنطقة واستقرارها الدولي، ومؤكدًا استعداد تركيا للمساهمة في خفض التوترات عبر الحوار والدبلوماسية.

المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في أنقرة حسن الطهراوي.

المصدر: موقع المنار