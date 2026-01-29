العسكريون المتقاعدون يقطعون طرقًا رئيسية بالإطارات المشتعلة تضامنًا مع زملائهم

أقدم عسكريون متقاعدون مساء اليوم، على قطع الأوتوستراد الدولي في منطقة المنية بالإطارات المشتعلة، تضامنًا مع زملائهم المعتصمين في ساحة النجمة، تزامنًا مع انعقاد جلسة مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب.

وفي السياق نفسه، قطع عسكريون متقاعدون الطريق عند مفرق بلدة العباسية بالإطارات المشتعلة، تضامنًا مع زملائهم المعتصمين أمام مبنى مجلس النواب.

كما قام عسكريون متقاعدون بقطع الطريق بين بلدتي القليعة وبرج الملوك في قضاء مرجعيون بالإطارات المشتعلة.

وفي البقاع، قطع عسكريون متقاعدون طريق شتورة – ضهر البيدر بالإطارات المشتعلة بالاتجاهين، عند مفرق قب إلياس.

بالفيديو | قطع طريق قب الياس في البقاع في الاتجاهين من قبل العسكريين المتقاعدين pic.twitter.com/9nXQ68bHHT — قناة المنار (@TVManar1) January 29, 2026

كما أقدم عسكريون متقاعدون، على قطع الطريق في منطقة الزهراني بالإطارات المشتعلة، في بلدة عدلون قرب مقام النبي ساري.

وفي جونيه، قطع عسكريون متقاعدون المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مصبح، قبالة كنيسة مار شربل، بالإطارات المشتعلة، تضامنًا مع زملائهم المعتصمين أمام مجلس النواب.

هذا، وغادر العسكريون المتقاعدون الساحة العامة لمجلس النواب بعد إجتماع لجنة المتابعة المنبثقة المؤلفة من العميدين المتقاعدين شامل روكز وبسام ياسين مع رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من النواب وبمتابعة من الرئيس نبيه بري ونائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب.

وفي السياق، اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد الاجتماع مع ممثلي العسكريين، ان “رئيس الحكومة نواف سلام جدّد التزامه بإقرار حلّ عادل لرواتب العسكريين قبل نهاية شباط والأجواء إيجابية”.

وقال:” عقدنا اجتماعًا مطوّلًا مع ممثّلي العسكريّين في الخدمة الفعليّة وفي التقاعد، ووزيرَي الدّفاع الوطني ميشال منسى والدّاخليّة والبلديّات احمد الحجار، وانضمّ لاحقًا الى الاجتماع رئيس الحكومة ​نواف سلام”.​

من جهته اكد النائب السابق العميد شامل روكز ” الاصرار على الـ 50% ولا يمكن ان نقبل بشيء آخر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام