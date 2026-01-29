بري يرد على حنكش: ليس سلاح المقاومة

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في تعليق على كلام النائب الياس حنكش حول مسؤولية السلاح في الاغتيالات السابقة، “ليس سلاح المقاومة”.

وحول كلام حنكش عن ما أسماه “وجوب حصر السلاح”، قال الرئيس بري “بما فيه السلاح الاسرائيلي”.

هذا ورأى النائب الياس حنكش، أن “الموازنة شكليّة لا تعكس الواقع الاقتصادي الذي نعيشه ولا تُعالج جذور الأزمة”، معتبراً أنه ” تفاجئنا بأنها غطاء لاستمرار الانهيار، كما أنها تُحّمل القطاع الخاص أعباء، بينما الاقتصاد غير الشرعي لا يزال “فلتان” والقرار الاقتصادي مخطوف”.

كما لفت أن “القطاع الخاص لا يمكنه الاستمرار بتمويل الدولة التي هي ضده وهذا التمويل الذي يؤمنه القطاع الخاص يؤمّن كل شيء ولا يمكن الضغط عليه”.

هذا وأضاف “أملنا كبير بوزراء الحكومة، والمواطنون يجب ان يشعروا بالتحسنات وبضرائب ورسوم عادلة، بإنترنت سريع للشباب، نريد المحاسبة الحقيقية لاستعادة أموال المودعين، نريد قروضًا ميسرة وتأمين الاسكان لشبابنا”.

وسأل:”كيف سنذهب الى دعم الابتكارات في حين لدينا كنز يتمثل بطاقات شبابنا، كيف سنخلق بيئة حاضنة لهم، هذه الموازنة لم تذكرهم ولم تذكر الشركات الناشئة؟”.

وتابع حنكش “يجب تسريع المعاملات في الدولة بعيدا عن الرشوة”، مضيفاً “هذه الموازنة لم تعكس اداء الوزراء في وزاراتهم إذ من غير المقبول غض النظر عن الاستقرار النقدي وإعادة الهيكلة”.

وقال “نحن نريد محاسبة حقيقية ونريد اعادة بناء الثقة مع الناس، نريد اصلاحات حقيقية، المغترب محروم من التصويت في الانتخابات المقبلة للـ 128 نائبا لأنه لم يدرج البند على جدول الاعمال”، حسب قوله.

المصدر: الوكالة الوطنية