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أمريكا | احتجاجات أمام مركز احتجاز مهاجرين في فلوريدا خلال زيارة ترامب

تظاهر محتجون في فلوريدا، الثلاثاء، ضد وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمركز احتجاز جديد للمهاجرين يُعرف باسم “ألكاتراز التماسيح”، حيث رددوا شعارات ضد سياسة الرئيس الأميركي بشأن الهجرة.

ويقع المركز في منطقة مستنقعات إيفرغلادز، وأثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية اعتبرته “غير إنساني”، إلا أن ترامب استغل الجدل لصالحه، قائلاً مازحاً “لدينا رجال شرطة على شكل تماسيح، ولا نحتاج لدفع رواتب لهم”، مضيفًا “لن يجرؤ أحد على الهرب من هنا”.

ويُعد هذا المركز جزءًا من حملة إدارة ترامب الصارمة ضد الهجرة غير النظامية منذ عودته للسلطة في يناير الماضي، وسيكلّف نحو 450 مليون دولار ويستوعب 1,000 شخص، وفق السلطات المحلية.

من جانبه، أكد حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، الذي استقبل ترامب، أن الهدف هو “تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتجاوز البيروقراطية”.

المصدر: وكالات