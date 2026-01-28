الاحتلال يصعد اعتداءاته في الضفة الغربية.. اعتقالات في الخليل وحصار مستمر لحزما شرق القدس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملتها العسكرية في الضفة الغربية، مع تصاعد الاعتداءات اليومية التي تشمل اقتحام المدن والقرى والمخيمات، وشن مداهمات واسعة للمنازل، واعتقال المواطنين، إضافة إلى استخدام الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 12 مواطنًا بينهم سيدتان من محافظة الخليل، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها، والعبث بمحتوياتها، والتنكيل بهم.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عزيز عمرو وبلال حسن سلهوب من بلدة دورا جنوب الخليل، ومن بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل اعتقلت زايد يوسف السويطي، ومن بلدة يطا ومسافرها اعتقلت كلا من وداد مخامرة وفاطمة أبو عرام وإسماعيل فايق نصار، عقب الاعتداء عليهم بالضرب المبرح وتفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

ومن مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال كلا من عز الدين غيث وناجي محمد الأطرش ومصعب الجنيدي وقاسم موسى الديك، ومن بلدة إذنا غرب الخليل الشاب شاهر يحيى أبو جحيشة ووضاح محمد رشيد أبو جحيشة، بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي مخيم الفوار جنوب الخليل، اعتدت قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم بالضرب على الطبيب مالك العناتي ووالده محمد (58 عامًا) ونجله الطالب الجامعي وجدي، بعد مداهمة منزلهم والعبث بمحتوياته، ما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوض نقلوا على إثرها بواسطة طواقم إسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج. كما اعتقلت قوات الاحتلال المحرر إسماعيل نصار واقتادته إلى جهة غير معلومة، وداهمت منزل أمين سر حركة فتح بالمخيم محمد أبو هشهش وعاثت بمحتوياته خرابًا.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة الخليل وبلدة يطا، ومن بين أصحابها منزل الأسير المحرر حسن الديك. ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية باستخدام البوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

حصار مستمر واعتداءات إسرائيلية على بلدة حزما شمال شرق القدس

كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حصارها وإغلاقها بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، لليوم الثاني على التوالي. ونفذت قوات الاحتلال المتواجدة عند مداخل البلدة حملة مداهمات واسعة طالت عشرات المنازل، رافقها عمليات تخريب متعمد للممتلكات، وتفتيش للهواتف، إلى جانب تسجيل سرقات أموال من منازل المواطنين.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت بكثافة تجاه كل من حاول الخروج من البلدة، بالتزامن مع إغلاق جميع مداخل البلدة وفرض حصار مشدد عليها.

وأعلنت مدارس حزما إغلاق أبوابها اليوم حفاظًا على سلامة الطلبة.

وكانت قوات الاحتلال قد وزعت صباح أمس منشورات في شوارع البلدة، تُخطر المواطنين بأن البلدة منطقة عسكرية مغلقة، ويُمنع مغادرتها حتى إشعار آخر.

إصابة واعتقال شاب في طولكرم برصاص الاحتلال خلال خروج من منزله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، شابًا بعد إطلاق النار عليه وإصابته بالرصاص الحي في فخذه، أثناء خروجه برفقة شقيقته من منزلهما في الحي الشمالي من مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه الشاب خضر محمد شحادة وشقيقته سديل أثناء خروجهما من المنزل، ما أدى إلى إصابتهما في الفخذ.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة “وفا” أن طواقمها تلقت بلاغًا بوجود إصابتين خلف مستشفى الشهيد ثابت الحكومي، وعند توجهها إلى المكان فوجئت بعدد كبير من آليات الاحتلال تحاصر المنطقة، ما منعها من الوصول للإصابات.

وأضافت الجمعية أنه تم فيما بعد نقل الفتاة (19 عامًا) إلى مستشفى الشهيد ثابت، وهي مصابة بعيار ناري في الفخذ، فيما منع جنود الاحتلال الطواقم من الوصول لشقيقها المصاب، قبل أن يقوموا باعتقاله واقتادوه إلى جهة مجهولة.

ويُذكر أن المصابين هما نجلا مسؤول تنظيم فتح في مخيم طولكرم، محمد شحادة، ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ367 على التوالي.

حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

هذا، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 10 مواطنين من قرية أماتين شرق مدينة قلقيلية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة منازل، واعتقلت كلا من: ثابت يوسف جمعة، ومحمد منذر، وحمزة غانم، وموسى بري، وعز بري، وزيد بري، ومحمد حسين بري، وهمام زياد صوان، ومعين عبيد، وحذيفة خليل.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال انسحبت من القرية عقب اقتحام استمر نحو ساعتين، داهمت خلالها منازل المواطنين ونفذت عمليات تفتيش وتخريب واسعة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين خلال اقتحام قريتي مادما وبورين جنوب نابلس. وأوضحت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين منذ ساعات الفجر الأولى، وداهمت عدة منازل واحتجزت عشرات المواطنين وخضعتهم للتحقيق قبل أن تعتقل عدداً منهم.

وحفاظاً على سلامة الطلبة والمعلمين، حولت مديرية التربية والتعليم في جنوب نابلس دوام المدارس اليوم إلى مهمات تعليمية في بلدات وقرى بورين ومادما وعصيرة القبلية، على أن يكون الدوام يوم غد الخميس وجاهياً.

كما شنت قوات الاحتلال فجر اليوم أيضاً حملة اعتقالات واسعة في بلدة عقابا شمال طوباس، وداهمت عدداً من منازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة دوريات عسكرية وشرعت بحملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين، فيما أفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 17 مواطناً خلال المداهمات، ثم أفرجت لاحقاً عن 8 منهم.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم ثلاثة مواطنين.

وأفادت المصادر بأن الاحتلال اعتقل الشابين زياد خالد موسى (34 عاماً) ومحمود يوسف موسى (35 عاماً) بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما في بلدة الخضر، كما اعتقلت الشاب محمد نعيم أبو عاهور بعد مداهمة منزله في منطقة شارع الصف بمدينة بيت لحم.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة قباطية جنوب المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزلاً في البلدة وفتشته، ونشرت قواتها في شوارع وأحياء البلدة، وأطلقت قنابل الصوت وسط تحليق للطائرات المسيرة، فيما لم يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة.

المصدر: وكالة وفا