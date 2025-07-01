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الحرس الثوري يعلن القبض على أكثر من 50 إرهابيًا ومرتزقًا صهيونيًا في سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد

أعلن مقر القدس التابع للقوة البرية في الحرس الثوري، اليوم الثلاثاء، عن مقتل شخصين والقبض على أكثر من 50 إرهابيًا ومرتزقًا تابعين للكيان الصهيوني في مناطق جنوب محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي إيران).

وأوضح البيان أن قوات الأمن التابعة لمقر القدس بالحرس الثوري الإيراني، والمديرية العامة للاستخبارات في محافظة سيستان وبلوشستان، وجهاز استخبارات الحرس الثوري، وجهاز استخبارات الشرطة، تمكنت في إطار مناورات “شهداء الأمن” العملياتية من توجيه ضربات قاصمة للعناصر الإرهابية التابعة للعدو.

وأضاف البيان أنه خلال الأسبوعين الماضيين من مناورات “المدافعين عن الأمن” تم اعتقال أكثر من 50 عنصرًا إرهابيًا ومرتزقًا في جنوب سيستان وبلوشستان، إلى جانب مقتل اثنين آخرين، مشيرًا إلى أن من بين الأهداف العملياتية للعناصر المعتقلة، التابعة للجماعات الإرهابية في شرق البلاد، نشر الفوضى في جنوب المحافظة، وتنفيذ عمليات تخريبية تستهدف البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية.

وأشار البيان أيضًا إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، من بينها أسلحة أمريكية الصنع، مؤكّدًا استمرار الجهود والملاحقات للقبض على عملاء محليين يشتبه في تورطهم بأعمال تخريب وزعزعة الأمن في المحافظة.

المصدر: وكالة ارنا