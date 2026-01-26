أتلانتا تستضيف اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين نهاية أكتوبر

أعلن السفير الروسي المعني بقضايا مجموعة العشرين، مارات بيرديف، أنه تم اختيار مدينة أتلانتا الأمريكية لاستضافة اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين يومي 30 و31 أكتوبر المقبل.

وكتب بيرديف عبر قناته في تلغرام: “وفقًا للمعلومات الواردة من الرئاسة الأمريكية، تم تحديد موقع الاجتماع، وسيكون في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا.”

وأضاف بيرديف أن الولايات المتحدة تسعى لتحسين آليات عمل مجموعة العشرين عبر تقليص عدد الاجتماعات وتركيزها على القضايا الدولية الملحة ذات الطابع الاقتصادي، بهدف تحقيق نتائج عملية ملموسة. وكشف السفير عن أولويات المواضيع لعام 2026، والتي تشمل:

ضمان الازدهار والنمو الاقتصادي من خلال الحد من أعباء التنظيم.

تطوير مصادر طاقة موثوقة وميسورة التكلفة.

إدخال تقنيات مبتكرة جديدة.

وفي إطار التحضيرات لهذا الاجتماع، أكد بيرديف أن روسيا تستعد للمشاركة في الفعالية، حيث من المتوقع أن يناقش الوزراء القضايا الراهنة على جدول الأعمال العالمي، مع التركيز على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع الدولي.

وقال بيرديف: “نتطلع إلى نقاش قائم على الاحترام المتبادل والمثمر مع جميع أعضاء المجموعة، على أساس متوازن وموضوعي بروح البحث عن حلول وليس المواجهة.”

ويذكر أن قمة قادة مجموعة العشرين التقليدية ستعقد في ميامي يومي 14 و15 ديسمبر، حيث من المتوقع أن يشهد الحوار في إطار القمة مشاركة أبرز الشخصيات السياسية من القوى الكبرى في العالم، ما قد يساعد في تحديد المسار الصحيح للجهود الجماعية في مجالات السلام والتنمية والرفاه المادي.

المصدر: روسيا اليوم