مسلحون يقتلون 11 شخصًا في ملعب كرة قدم بالمكسيك

قتل مسلحون 11 شخصًا وأصابوا 12 آخرين في ملعب لكرة القدم بعد مباراة في مدينة سالامانكا المكسيكية، وفقًا لما ذكره رئيس البلدية سيزار برييتو على موقع فيسبوك أمس الأحد. ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم الذي وقع في منطقة لوما دي فلوريس أثناء تجمع اجتماعي.

وأضاف برييتو أن من بين المصابين امرأة وطفلة، واصفًا الحادث بأنه “مؤسف وجبان”، مؤكدًا أن الهجوم يمثل “انهيارًا اجتماعيًا خطيرًا”.

وأشار برييتو إلى أن هذا الهجوم يأتي في إطار موجة العنف المستمرة في ولاية جواناخواتو، حيث تقع سالامانكا، قائلًا: “للأسف، تحاول الجماعات الإجرامية إخضاع السلطات، وهو ما لن يتحقق”.

من جانبه، أعلن مكتب المدعي العام في ولاية جواناخواتو عن فتح تحقيق في الحادث، مؤكدًا تنسيق الجهود مع السلطات المحلية والاتحادية لتعزيز الأمن في المنطقة وحماية المواطنين. وأكد المكتب في بيان له أنه يتم العمل على تحديد الجناة والقبض عليهم.

وتعد ولاية جواناخواتو واحدة من أخطر الولايات في المكسيك، حيث تشهد نشاطًا مكثفًا من قبل جماعات إجرامية.

المصدر: رويترز