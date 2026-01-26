الإثنين   
   26 01 2026   
   6 شعبان 1447   
   بيروت 10:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    مسلحون يقتلون 11 شخصًا في ملعب كرة قدم بالمكسيك

      قتل مسلحون 11 شخصًا وأصابوا 12 آخرين في ملعب لكرة القدم بعد مباراة في مدينة سالامانكا المكسيكية، وفقًا لما ذكره رئيس البلدية سيزار برييتو على موقع فيسبوك أمس الأحد. ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم الذي وقع في منطقة لوما دي فلوريس أثناء تجمع اجتماعي.

      وأضاف برييتو أن من بين المصابين امرأة وطفلة، واصفًا الحادث بأنه “مؤسف وجبان”، مؤكدًا أن الهجوم يمثل “انهيارًا اجتماعيًا خطيرًا”.

      وأشار برييتو إلى أن هذا الهجوم يأتي في إطار موجة العنف المستمرة في ولاية جواناخواتو، حيث تقع سالامانكا، قائلًا: “للأسف، تحاول الجماعات الإجرامية إخضاع السلطات، وهو ما لن يتحقق”.

      من جانبه، أعلن مكتب المدعي العام في ولاية جواناخواتو عن فتح تحقيق في الحادث، مؤكدًا تنسيق الجهود مع السلطات المحلية والاتحادية لتعزيز الأمن في المنطقة وحماية المواطنين. وأكد المكتب في بيان له أنه يتم العمل على تحديد الجناة والقبض عليهم.

      وتعد ولاية جواناخواتو واحدة من أخطر الولايات في المكسيك، حيث تشهد نشاطًا مكثفًا من قبل جماعات إجرامية.

      المصدر: رويترز

      مواضيع ذات صلة

      محادثات بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره المكسيكي بعد تهديد ترامب بشن هجمات برية

      محادثات بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره المكسيكي بعد تهديد ترامب بشن هجمات برية

      المكسيك | قتيلان ومنازل مدمّرة جراء زلزال ضرب جنوب غرب البلاد

      المكسيك | قتيلان ومنازل مدمّرة جراء زلزال ضرب جنوب غرب البلاد

      خروج قطار ركاب عن سكته في جنوب المكسيك

      خروج قطار ركاب عن سكته في جنوب المكسيك