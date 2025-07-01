لبنان

فياض: لمناقشة عادلة لسلسلة الرتب والرواتب

رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” في لبنان النائب علي فياض في حديث له من المجلس النيابي بعد الجلسة التشريعية الثلاثاء ان “المطلوب من الحكومة ان تبدأ مناقشة عادلة لموضوع سلسلة الرتب والرواتب واعادة تنظيم البنية فيها”.

وقال فياض إنه “قدمت رزمة من الإعفاءات شديدة الأهمية للمتضررين من الحرب”، وتابع “عندما يطالب البعض بتعليق قانون ساري المفعول فهذا شواذ وهذا الأمر ليس حرصا على البلد بل البعض يستند إلى الإرادة الخارجية”.

ورأى فياض ان “الانتخاب بالخارج معيوب بأصله لأنه يفتقد لتكافؤ الفرص وهناك إشكالية بأصل الانتخاب في غياب الرقابة الفعلية”، وقال “لا يحق لأحد أن يتحدث باسم الجاليات بالخارج، كما لا يحق لأحد تحت عنوان الخلاف مع حزب الله أن يعاقب مجتمعا بأكمله”، وشدد على انه “بغياب تكافؤ الفرص واجبنا ان نتفهم هواجسن بعضنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام