لبنان

الرئيس عون نوه بوقوف العراق الدائم بجانب لبنان

ثمن رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون “ما تقدمه دولة العراق للبنان ووقوفها الدائم الى جانبه في مختلف المراحل والظروف التي مر بها”.

ووعد عون “بمتابعة موضوع هبة القمح العراقية لتصل الى خواتيمها في اسرع وقت ممكن”، ونوه “بحرص الافران على الحفاظ على لقمة عيش اللبنانيين”.

كلام عون جاء الثلاثاء خلال استقباله وفدا من “اتحاد نقابات الافران” برئاسة رئيس الاتحاد ناصر سرور، الذي عرض في مستهل اللقاء أوضاع الافران، وحرصها على الحفاظ على ثبات سعر الخبز دعما للشرائح الفقيرة.

واثار سرور امام عون موضوع هبة الطحين التي أقرتها الحكومة العراقية للبنان بقيمة 75 مليون دولار، في شهر تشرين الأول من العام 2024، والتي تم تحويلها، بطلب من الاتحاد الى هبة من القمح، ويمكن ان تساهم في تخفيض سعر ربطة الخبز، وأوضح انه الى “اليوم لم يبت لبنان بهذه الهبة بعد”، متمنيا على الرئيس عون المساهمة في تسريع البت بهذا الموضوع الحيوي”.

من جهة ثانية، تسلم رئيس الجمهورية أوراق اعتماد ستة سفراء جدد معتمدين في لبنان، وهم، سفراء البحرين وحيد مبارك سيار، بولندا الكسندرا بوكوفسكا – ماكابي، تشيكيا استر لوفروفا، اندونيسيا ديكي كومار، ايرلندا فوق العادة والمفوضة لدى لبنان نولا اوبرين وغينيا – بيساو دينو سيدي.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم، وتمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين “العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم”.

وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنيا لهم “التوفيق في مهماتهم الديبلوماسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام