لبنان

الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان الثلاثاء ان يكون الطقس غدا الاربعاء، مشمسا الى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الساحلية والجبلية، تنشط الرياح في المناطق الشرقية والشمالية ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة ليلا.

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، ورياح ناشطة شمال شرقي البلاد.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 20 و 31، وزحلة بين 18 و 34 درجة.

تحذير: من خطر تجدد الحرائق في المناطق الشرقية والشمالية بسبب الرياح.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: مشمس إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة في المناطق شمال شرق البلاد.

الأربعاء: مشمس الى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الساحلية والجبلية، تنشط الرياح في المناطق الشرقية والشمالية ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة ليلا.

الخميس: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، ترتفع نسبة الرطوبة فيزيد الشعور بالحر على الساحل ويتشكل الضباب على المرتفعات فتسوء معه الرؤية احيانا في الفترة المسائية، وتنشط الرياح بخاصة في المناطق الداخلية.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية وانخفاض نسبة الرطوبة.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 32 درجة ، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة، في الداخل من 16 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س، تنشط أحيانا شمال شرق البلاد فتقارب ال 50كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 70%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج أحيانا، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام