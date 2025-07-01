عربي وإقليمي

حرب الإبادة الصهيونية على غزة متواصلة..

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ633 على التوالي عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المجوّعين والنازحين بدعم سياسي وعسكري أميركي وغربي، وصمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.

وبالسياق، أفادت مصادر فلسطينية عن “ارتقاء العديد من المواطنين وإصابة العشرات، جرّاء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر الثلاثاء”، وتابعت “استشهد مواطنون وأصيب آخرون جراء إطلاق قوات الاحتلال النار فجر الثلاثاء تجاه منتظري المساعدات في منطقة نتساريم جنوبي مدينة غزة”.

وأفادت المصادر “بوصول شهيد و44 إصابة الى مستشفى العودة بالنصيرات في حصيلة أولية لاستهداف الاحتلال منتظري المساعدات قرب جسر وادي غزة”، واضافت “قصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الكتيبة في خانيونس”، وأشارت الى “استشهاد الشاب أحمد خالد البنا متأثراً بإصابته قبل أيام في مجزرة منتظري المساعدات في منطقة التحلية شرق خان يونس”.

وقالت المصادر إنه “عند منتصف الليل شنت طائرات الاحتلال 6 غارات على الأقل على أحياء متفرقة من خان يونس”.

وتشن قوات العدو الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن – وفق وزارة الصحة الفلسطينية- أكثر من 56,531 شهيدًا، و133,642 جريحًا، وأكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل. ومن الشهداء 6,203 شهيدا، ومن الإصابات 21,601 إصابة استهدفوا بعد تنصل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس 2025.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام