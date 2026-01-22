“بوليتيكو”: خطاب ترامب في دافوس يوجّه رسالة أوروبية للاستقلال عن أوهام واشنطن

كتبت صحيفة “بوليتيكو” أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتدى دافوس يشكل درسًا لأوروبا، داعية القادة الأوروبيين إلى مراجعة أوهامهم بشأن العلاقات مع واشنطن واعتماد موقف أكثر استقلالية.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن أوروبا تدرك الآن أن مواجهة ترامب ممكنة، مع استبعاد استخدام القوة العسكرية في مسألة غرينلاند، وفهم إمكانية تغير مواقفه مستقبلاً.

ووصف مصدر آخر وعود وتصريحات ترامب بأنها غير موثوقة، وأن نظرته لأوروبا دونية وثابتة، مما يحث القادة الأوروبيين على تعزيز العزم وتحقيق الاستقلالية السياسية، بدل التعلق بوهم أن أمريكا لا تزال كما تخيلوها.

وفي كلمته بدافوس، أكد ترامب أنه لا يتصور تدخل الولايات المتحدة في حرب مع الدنمارك، وأن اتفاقًا طويل الأمد بشأن غرينلاند قيد البحث، موضحًا أن أي حل سيكون “رائعًا للولايات المتحدة وحلف الناتو”. كما أعلن عدم تفعيل الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على الدول الأوروبية المعترضة على مطالبه بشأن غرينلاند.

يُذكر أن غرينلاند تتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك، وأن واشنطن وكوبنهاغن وقعتا عام 1951 اتفاقية دفاع تضمن حماية الجزيرة في حال تعرضها لأي تهديد عسكري ضمن التزامات حلف الناتو.

المصدر: روسيا اليوم