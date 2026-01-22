الاحتلال الإسرائيلي يرفع جاهزيته تحسّبًا لاحتمال عدوان أميركي على إيران

رفعت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، خلال الأيام الأخيرة، مستوى الجهوزية تحسّبًا لاحتمال أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتخذ قرارًا بتنفيذ عدوان على إيران خلال الأيام المقبلة، رغم عدم صدور مؤشرات علنية من واشنطن في هذا الاتجاه.

ووفق تقديرات صحيفة «هآرتس»، اليوم الخميس، يتم التعامل في الأوساط الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بجدية مع هذا السيناريو، إلى جانب الاستعداد لاحتمالات مختلفة على صعيد الجبهة الداخلية والقوات الميدانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن مستوى عدم اليقين بشأن تنفيذ العدوان لا يزال مرتفعًا، مشيرة إلى أن المؤسسة العسكرية تأخذ في الحسبان طبيعة قرارات ترامب غير المتوقعة، بما في ذلك إمكانية تراجعه في اللحظة الأخيرة حتى لو تم اتخاذ قرار مبدئي بالهجوم.

وأكد مسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية أن التنسيق مع نظرائهم الأميركيين وثيق، مشيرين إلى احتمال تنفيذ الكيان هجومًا جويًا داخل إيران ردًا على إطلاق صواريخ باتجاهه. وأضافوا أن التقدير السائد يفيد بأنه في حال وقوع هجوم أميركي على إيران، سيفحص النظام الإيراني كيفية الرد، بما في ذلك احتمال إدخال الكيان في دائرة المواجهة عبر إطلاق صواريخ.

وفي المقابل، شدد المسؤولون العسكريون على عدم وجود يقين بأن تختار إيران الكيان الإسرائيلي هدفًا للرد الأولي، معتبرين أن هذا الاحتمال يزداد فقط إذا استمر الهجوم الأميركي لفترة أطول. وبناءً على هذه التقديرات، يستعد الجيش الإسرائيلي وأجهزة الطوارئ لاحتمال إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الحمتلة.

وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي نشر منذ بداية الحرب منظومات الدفاع الجوي إلى أقصى حد ممكن، وأن مستوى الجهوزية فيها رُفع مجددًا خلال الأيام الأخيرة، على خلفية تهديدات محتملة من اليمن ولبنان. كما تحاول المؤسسة الأمنية تجنّب إثارة الذعر بين المواطنين أو إصدار تقديرات حاسمة في ظل الضبابية القائمة.

المصدر: عرب 48