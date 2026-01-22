مشروبات طبيعية لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز

كشفت التقارير والأبحاث عن 7 مشروبات طبيعية تعزز صحة الدماغ وتحميه وتساعد على شحذ الذاكرة والتركيز وفق موقع “فيري ويل هيلث”.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات غنية بمضادات الأكسدة والالتهابات مثل مركبات الكاتيشينات التي تقلل الإجهاد التأكسدي في الدماغ.

كما يعزز الشاي الأخضر يقظة الدماغ دون تحفيز مفرط، ويحمي الخلايا العصبية من الضرر، ويرتبط بتحسن الذاكرة.

القهوة

تعد القهوة مصدرا غذائيا أساسيا لمضادات الأكسدة، وبينت دراسات عديدة تأثيرها الإيجابي على صحة الدماغ.

ويعمل الكافيين على حجب الأدينوزين، وهو ناقل عصبي يساهم في الشعور بالنعاس، ما يزيد وقت اليقظة وسرعة رد الفعل والتركيز.

العصائر

عصير التوت الأزرق على سبيل المثال غني بالفلافونويدات المرتبطة بصحة الدماغ.

وتشير أبحاث إلى أن تناول التوت الأزرق بانتظام يدعم الذاكرة، والقدرة على التعلم، ويحمي الخلايا العصبية في الدماغ.

عصير البنجر

يعرف البنجر (الشمندر) باحتوائه على النترات الغذائية والبيتالينات والبوليفينولات التي تدعم صحة الدماغ.

وتشير الأبحاث إلى أن هذه المركبات تساعد على تحسين تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، وتعزيز الدفاعات المضادة للأكسدة، وتؤثر على العمليات المرتبطة بالتدهور المرتبط.

حليب الكركم

يتكون الكركم من الكركمين، وهو مركب نباتي يقلل الالتهابات في الدماغ ويدعم الذاكرة والوظائف المعرفية.

عصير الرمان

يتميز عصير الرمان بغناه بالفلافونويدات، وهي مركبات نباتية ذات تأثير مضاد للأكسدة وتساعد على خفض الالتهابات المرتبطة بالشيخوخة، وتدعم تدفق الدم إلى الدماغ.

الماء

يلعب الماء دورا أساسيا في وظائفه، إذ يتكون هذا العضو الحيوي من 80 بالمئة من الماء، وقد يؤثر الجفاف الخفيف على التركيز والذاكرة وسرعة الاستجابة والمزاج.

وتظهر أبحاث أن الأشخاص الذين يحافظون على الترطيب الجيد يؤدون مهامهم اليومية التي تتطلب الانتباه والمعالجة الذهنية بشكل أفضل

المصدر: مواقع