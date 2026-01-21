جبهة “العمل الإسلامي” : تهديد الإمام الخامنئي وإيران الإسلام هو بلطجة أميركيّة ترامبية صهيونية حاقدة



إعتبرت جبهة “العمل الإسلامي”، في بيان، “أن التهديد بالتعرض لحياة مرشد الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة سماحة الإمام القائد السيّد علي الخامنئي، هو كيد شيطاني خبيث وبلطجة أميركيّة ترامبيّة صهيونيّة حاقدة”.

وأشارت “الجبهة” إلى تصريحات رئيس دولة الإرهاب العالمي دونالد ترامب الجديدة من أنّه سيمحو إيران عن وجه الأرض إذا فعلوا شيئا”، لافتة إلى “أنّ من يفعل الإجرام ويُمارسه اليوم داخليّاً وخارجيّاً أمام مرأى ومسمع العالم أجمع هي أميركا وربيبتها دويلة الغصب اليهودي الصهيوني المجرم”.

واستغربت “الجبهة” سكوت العالم أجمع عن ما يقوله ويفعله ” ترامب ” وخصوصاً تهديداته العلنيّة لإحتلال غرينلاند ، وقبلها إختطافه للرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته ونهبه لنفط وبترول فنزويلا ، وتهديداته لإيران الإسلام ، وتعاليه وتعجرفه وتكبّره على حلفائه في أوروبا ، وموافقته على الإبادة الجماعيّة في غزّة العزّة وتدميرها عن بكرة أبيها بسلاح أميركي، وإعطائه الضوء الأخضر لتدمير جنوب لبنان ومحاولة القضاء على مقاومته البطلة وفرض حصار إقتصادي خانق على لبنان لإخضاعه وإذعانه وإستسلامه”.

وختمت :”إن هذه العربدة الوحشية الأميركية الصهيونية ، وهذا التغول الترامبي الإرهابي المتعجرف البشع لن يدوم طويلا ، وإنّ مصير الجبابرة الطواغيت المجرمين سيكون وخيما ، وإن مآلهم سيكون في مزبلة التاريخ ، وأنّ الشعوب الحرّة الأبيّة ستحاسب وتلفظ كلّ من تلطّخت يداه بدماء الأبرياء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام