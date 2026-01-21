الأونروا: الوجود الصهيوني في القدس الشرقية غير قانوني ويجب أن ينتهي

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن الوجود الصهيوني في القدس الشرقية غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت، وذلك تعليقًا على شروع سلطات العدو في هدم أجزاء من مجمع تابع للوكالة في المدينة المحتلة.

وشدد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على أن حكومة العدو لا تملك أي حقوق قانونية على العقار الذي يضم منشآت الوكالة، موضحًا أن المجمع يُعد مرفقًا أمميًا يتمتع بالحصانة الكاملة، ولا يجوز انتهاكه وفق القوانين والاتفاقيات الدولية.

ووصف لازاريني الخطوة بأنها تحدٍّ علني ومتعمّد للقانون الدولي، مطالبًا بوقف عمليات الهدم فورًا، معتبرًا أن ما يجري يندرج في إطار التجاهل المتعمّد للأمم المتحدة ولمكانتها القانونية.

وكانت سلطات العدو الصهيوني قد نفذت، أمس الثلاثاء، عمليات هدم داخل مجمع الأونروا في القدس المحتلة، بمشاركة وزير الأمن القومي في حكومة العدو إيتمار بن غفير، في سياق تصعيد مستمر ضد الوكالة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في تشرين الأول 2023.

ويأتي هذا التصعيد في ظل حملات سياسية وإعلامية يقودها كيان العدو ضد الأونروا، وصولًا إلى إقرار قوانين في كنيست العدو تحظر عمل الوكالة وتستهدف وجودها ومرافقها في القدس المحتلة.

المصدر: وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين