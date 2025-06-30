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   4 محرم 1447   
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    لبنان

    قوى الامن عممت صور 3 موقوفين بجرم استدراج عمال توصيل وسلبهم في الضاحية

      قوى الامن

      صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

      “تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صور ثلاثة موقوفين بجرم استدراج عمال توصيل (Delivery) وسلبهم بقوة السلاح في محلة الضاحية الجنوبية، وهم كل من:

      • خ. ط. (مواليد عام 2006، سوري)
      • و. م. (مواليد عام 2007، سوري)
      • أ. أ. (مواليد عام 2009، سوري)
        لذلك، تطلب هذه المديرية العامة ممن وقع ضحية أعمالهم وتعرف إليهم، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في محلة الأوزاعي – ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162-01، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام