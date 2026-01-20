خروقات متواصلة لوقف النار في غزة.. إصابتان وقصف صهيوني على مناطق منسحب منها

أُصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وقصفت مدفعية الاحتلال بلدتي بيت لاهيا شمالي القطاع وشرق مخيم البريج وسطه، فيما نفذت طائراته غارة جوية على شارع السكة شرقي مدينة غزة، وأطلقت مروحية عسكرية نيرانها جنوب شرقي دير البلح.

وفي جنوب القطاع، شنت مقاتلات الاحتلال غارتين جويتين داخل ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” شرقي مدينة خان يونس.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، استشهد 465 فلسطينيًا وأُصيب 1287 آخرون، في وقت يواصل فيه الاحتلال تقييد إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في ظروف إنسانية كارثية.

وكانت حرب الإبادة الصهيونية على غزة قد أسفرت عن أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار واسع قدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.

المصدر: موقع المنار+وكالة شهاب