لبنان

بيرم من حاروف : لسنا ضعفاء ولن نتخلى عن عناصر قوّتنا في وجه العدو

في أجواء من الحضور الواسع والوجداني، شارك الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم في المجلس العاشورائي ‏الذي أُقيم في بلدة حاروف الجنوبية، بمشاركة شخصيات وفعاليات بلدية، وعلماء دين، وعوائل الشهداء والجرحى، ‏وجموع من الأهالي، حيث ألقى كلمة وجدانية – سياسية، حملت العديد من الرسائل والمواقف‎ .‎

في مستهل كلمته، أكد الوزير بيرم رفضه القاطع لأي دعوات تسليم سلاح المقاومة، متسائلاً باستغراب: “بأي جرأة ‏يطلب البعض منا ذلك؟ وأين هي إنسانيتهم ومواطنيتهم؟”، مشدداً على أنّ أقل ما يتطلبه الانتماء الوطني هو الوقوف ‏مع الوطن في مواجهة العدو، حتى لو وُجدت خلافات داخلية‎.‎

وتابع بيرم حديثه بالتذكير بالموقف الشعبي داخل إيران خلال العدوان الأخير، حيث وقف المعارضون والمؤيدون ‏جنباً إلى جنب في الدفاع عن دولتهم، معتبراً ذلك الحد الأدنى من الشعور بالمواطنة الحقيقية‎.‎

ولفت إلى أنّ المطالبة بتسليم السلاح لا تستند إلى منطق أو قانون، ورأى أنّ المقاومة، بتاريخها وبتضحياتها، تمثل ‏السيادة والاستقلال والكرامة، وأنها ليست في موقع الضعف أو التراجع. وقال: “لسنا سذّجاً حتى نفرط بأوراق قوتنا. ‏نعم هناك أثمان، ونحن ندرك ذلك، ولكننا اخترنا طريق العزة والكرامة، فإما أن نعيش بكرامة، أو نموت بعزة، لأن ‏فعل التضحية فعل تراكمي مستمر”.‏

ولفت إلى أنّ المقاومة تتصرف اليوم بالحكمة والصبر، وتسحب الذرائع من أيدي المتربصين، لكنها في الوقت ‏عينه، لن تسمح بسحب روح القوة من داخلها، محذراً من إعطاء إشارات ضعف قد يستغلها العدو. وأضاف: “الذئب ‏لا ينقض إلا على الضعيف، ونحن لسنا ضعفاء، مظلومون نعم، ولكن أقوياء وأعزاء وكرماء”.‏

تابع بيرم قائلاً: “نحن لسنا متعصبين ولا عنصريين، بل أصحاب وعي ومسؤولية. ولذلك على الدولة القيام بواجباتها ‏السيادية ومطالبة العدو من الانسحاب من أرضنا وأن يطبق ما هو مطلوب منه‎.‎

وأشار إلى أنّ طبيعة العدو الإسرائيلي قائمة على الغدر ونقض المواثيق، مضيفاً: “هذا ديدنهم، فلا تراهنوا على ‏التزامهم بأي اتفاق”.‏

وفي حديثه عن المواقف الدولية، شدد بيرم على أنّ العدو الإسرائيلي لا يحتاج إلى ذرائع لشن عدوان، مشيراً إلى ‏سلوك العدو مع إيران رغم التفاوضات، حيث شنّ غارات غادرة على سوريا، مستغلاً صمت المجتمع الدولي‎.‎

وقال: “هذا عدو إحلالي، استيطاني، قاتل، مجرم، لا ينتظر سوى لحظة ضعف ليفتك بنا… وفشر أن يرانا ضعفاء”.‏

وختم بيرم كلمته بالتأكيد على أن المقاومة ستبقى صامدة، شامخة، عصية على الكسر، مردفاً: “عندما حان وداع ‏أيقونتنا… نزل أبناء أمل، وأبناء حزب الله، وكل الشرفاء إلى الشارع، ليقولوا للعدو: إرادتنا عصية على الموت… ‏فخاب واندحر.

المصدر: العلاقات الاعلامية