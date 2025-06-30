‏ الحاج حسن من شعت: القتل لنا عادة وكرامتنا الشهادة‎

أكد رئيس تكتل بعلبك – الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، بدعم أميركي مباشر، يتمثل بالقتل والاغتيال والتدمير والتهديد اليومي.
وخلال المجلس العاشورائي المشترك الذي يقيمه حزب الله وحركة امل في بلدة شعت، توجّه الحاج حسن برسالة إلى الصديق والعدو، القريب والبعيد، قائلاً: “أبالموت تهددوننا؟ إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة”.
وشدد على أن “المقاومة كانت وستبقى صوت الحرية وخط الكرامة في مواجهة الطغيان”، معتبرًا أن من واجب الحكومة والمسؤولين في لبنان أن يدافعوا عن وطنهم، الذي التزم بكل مكوناته بالاتفاق في مواجهة العدو، فيما العدو لم يلتزم يومًا بأي اتفاق.
وأضاف: “على من يصفون أنفسهم برعاة الاتفاق أن يتحملوا مسؤولياتهم”، مشيرًا إلى أن “الولايات المتحدة الأميركية منخرطة بالكامل في العدوان، تغطيه وتسلحه وتديره، وهي شريك أساسي في الإرهاب الصهيوني”.
وختم الحاج حسن بدعوة المسؤولين اللبنانيين إلى الدفاع عن سيادة البلد وأرواح أبنائه وأرزاقهم، بكل الوسائل المتاحة وكل أشكال الضغط والإمكانات، في مواجهة الغطرسة الصهيونية.
المصدر: العلاقات الاعلامية