باحثون أوروبيون: “الباراسيتامول” آمن للاستخدام أثناء الحمل

قال فريق من الباحثين الأوروبيين إن تناول “الباراسيتامول” خلال فترة الحمل ​آمن، وذلك بعد تجميع البيانات رداً على زعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي ارتباطه بالتوحد.

وقال الفريق في مراجعة نشرت بمجلة “لانسيت” البريطانية أمس السبت إنهم ركزوا على جمع أفضل الأدلة ‌ذات الجودة ‌العالية للرد على ‌هذه المزاعم.

التوحد أو فرط الحركة

وقالت ⁠أستاذة ​طب ‌التوليد وطب الأم والجنين في جامعة سيتي سانت جورج في لندن أسماء خليل التي قادت الدراسة “(الباراسيتامول) آمن للاستخدام في أثناء الحمل”. وأضافت “الرسالة الأساسية هي الطمأنة: عند استخدامه ⁠على النحو الموصى به، فإن أفضل الأدلة ‌المتاحة لا تدعم وجود علاقة سببية ‍مع التوحد أو فرط الحركة ونقص الانتباه أو الإعاقة الذهنية”.

وقالت خليل إن مرضى تعاملت معهم سألوها عن علاج الألم الشهير المعروف أيضاً باسم “أسيتامينوفين” ​بعدما نصح ترمب في سبتمبر (أيلول) 2025 النساء الحوامل بعدم تناوله. ⁠وفي ذلك الوقت نددت منظمات طبية محلية ودولية بتصريحات الرئيس، قائلة إنها لا تستند إلى أدلة علمية.

“الباراسيتامول” هو مسكن الآلام الوحيد الذي يعد آمناً للنساء الحوامل، وينصح الأطباء بالفعل باستخدامه بحذر.

وأجرى الباحثون الأوروبيون مراجعة منهجية وتحليلاً للبيانات الموجودة، وتوصلوا إلى 43 دراسة خلص تقييمها ‌من حيث الجودة والتحيز إلى أنها تفي بالمعايير القياسية.

المصدر: الاندبندنت