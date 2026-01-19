بوليتيكو: قادة أوروبا يتواصلون في دردشة جماعية بعد كل “إجراء متهور” من ترامب

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن قادة أوروبيين، من بينهم أعضاء ما يُعرف بـ”تحالف الراغبين” الداعمين لأوكرانيا، يستخدمون دردشة جماعية لتنسيق ردودهم على أي “إجراء متهور” يتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصدر مطلع، أن المشاركين في الدردشة يشملون رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، حيث “يتبادلون الرسائل باستمرار” غالبًا عبر نفس الدردشة الجماعية.

وأشار المصدر إلى أن القادة دأبوا خلال العام الماضي على استخدام هذه الدردشة لتنسيق ردودهم على أي تصرفات وصفوها بالمتهورة وربما المدمرة من ترامب، مؤكدًا أن هذا النوع من التواصل يعكس “أهمية العلاقات الشخصية” في تسريع اتخاذ القرارات في أوقات الأزمات.

وأوضحت “بوليتيكو” أن هذا “الهيكل غير الرسمي لكن النشط” أُطلق عليه اسم “مجموعة واشنطن”، بعد زيارة عدد من القادة الأوروبيين للبيت الأبيض برفقة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أغسطس الماضي، حيث يشارك زيلينسكي أيضًا في المحادثات.

ويشير التقرير إلى أن هذا النمط من التواصل قد يشكل أساسًا لتحالف أمني جديد في أوروبا في ظل “تراجع دعم الولايات المتحدة لحلف الناتو والأمن الأوروبي”، مع الإشارة إلى أن أي تعاون مع واشنطن في المستقبل لن يُعتبر أمرًا مفروغًا منه.

المصدر: روسيا اليوم