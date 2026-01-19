روسيا تحكم بالسجن 13 عامًا على عميل أدين بالتجسس لصالح السويد

أيدت محكمة الاستئناف الثانية في سانت بطرسبورغ الحكم الصادر على المواطن الروسي ميخائيل فزفودنوف، المدان بالتجسس لصالح السويد، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 13 عامًا.

وأفاد بيان المحكمة بأن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تمكن من كشف تورط فزفودنوف، الحاصل على تصريح إقامة في فنلندا، في جمع معلومات عسكرية وتقنية داخل الأراضي الروسية لصالح المخابرات السويدية.

وأضاف البيان أن ممثلي الأجهزة الاستخباراتية السويدية، الذين يعمل بعضهم أيضًا لصالح أوكرانيا، كانوا يسعون للحصول على أسرار الدولة المتعلقة بالأسلحة والمعدات التي تستخدمها القوات الروسية في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ووفقًا للمحكمة، كان فزفودنوف يقوم برحلات من فنلندا إلى روسيا، ويجمع المعلومات بسرية تامة قبل تخزينها وتسليمها إلى الاستخبارات الأجنبية وفق تعليمات مشغليه السويديين. وكان من المقرر نقل المعلومات في أوقات محددة مسبقًا وباستخدام مخابئ أو نقاط تسليم سرية.

تم القبض على فزفودنوف متلبسًا عام 2023 أثناء قيامه بإحدى عمليات التسليم السرية، ما أدى إلى إحباط نشاطه الاستخباراتي.

المصدر: روسيا اليوم