رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا يشدد على دعم الدنمارك وغرينلاند، ورفض الإكراه والتعريفات الجمركية

أكّد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن مشاوراته مع الدول الأعضاء بشأن التوترات الأخيرة المرتبطة بغرينلاند جدّدت التأكيد على وحدة الموقف الأوروبي حيال مبادئ القانون الدولي، ولا سيما احترام سلامة الأراضي والسيادة الوطنية.

وأشار كوستا إلى ان هناك إجماع أوروبي لدعم الدنمارك وغرينلاند والتضامن معهما، وعلى الاعتراف بالمصلحة المشتركة عبر الأطلسي في حفظ السلام والأمن في منطقة القطب الشمالي، مع التشديد على العمل ضمن إطار حلف شمال الأطلسي.

وأشار رئيس المجلس الاوروبي الى إنّ فرض التعريفات الجمركية من شأنه تقويض العلاقات عبر الأطلسي، ويتعارض مع اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما أكّد كوستا في الوقت نفسه استعداد الاتحاد للدفاع عن نفسه في مواجهة أي شكل من أشكال الإكراه.

وشدد على الاستعداد لمواصلة الانخراط البنّاء مع واشنطن في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، معلناً عقد اجتماع استثنائي للمجلس الأوروبي في الأيام المقبلة بهدف تعزيز التنسيق، وذلك في ضوء أهمية التطورات الأخيرة.

المصدر: وكالات