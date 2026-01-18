الأحد   
   18 01 2026   
   28 رجب 1447   
   بيروت 20:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    الغبيري تُحيي ذكرى المبعث النبوي الشريف بأمسيتين قرآنيتين

    بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف، أقامت بلدية الغبيري أمسيتين قرآنيتين إحياءً لهذه المناسبة العطرة.

    حيث أُقيمت الأمسية الأولى في مسجد الإمام الحسين (عليه السلام) – جامع الشياح، بحضور امام المسجد الشيخ قاسم القبيسي، ورئيس بلدية الغبيري أحمد الخنسا، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، إلى جانب فعاليات وأهالي المنطقة.

    وتخللت الأمسية تلاوات جماعية قدّمتها هيئة آيات القرآنية، إضافة إلى تواشيح دينية من وحي المناسبة.

    أما الأمسية الثانية، فأُقيمت في مسجد عبد الله مطر – طريق المطار، بحضور إمام المسجد الشيخ جهاد شحرور، ورئيس البلدية ونائبه وأعضاء المجلس البلدي، وجمع من أهالي المنطقة. وتخللها سحب قرعة وتوزيع جوائز على الفائزين.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الأحد 18\1\2026

    مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الأحد 18\1\2026

    تقرير مصور | مدارس المهدي في البقاع تنظم احتفالات تكليف للفتية

    تقرير مصور | مدارس المهدي في البقاع تنظم احتفالات تكليف للفتية

    تقرير مصور | مدارس المهدي في الجنوب تُكرّم الفتيان بمناسبة سن التكليف

    تقرير مصور | مدارس المهدي في الجنوب تُكرّم الفتيان بمناسبة سن التكليف