البنتاغون يأمر بنشر 1500 جندي في ولاية مينيسوتا

أمرت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) نحو 1500 جندي من القوات العاملة بالاستعداد للانتشار في ولاية مينيسوتا، بحسب مسؤولين في وزارة الدفاع نقلت عنهم صحيفتا واشنطن بوست وABC News، وذلك في وقت قامت فيه سلطات مينيسوتا أيضاً بتعبئة الحرس الوطني.

وبحسب واشنطن بوست، فإن الجنود وُضعوا في حالة “الاستعداد للانتشار” تحسباً لتصاعد العنف في مينيسوتا. وقال البيت الأبيض في بيان لشبكة CNN إن من المعتاد أن يكون البنتاغون “مستعداً لأي قرار قد يتخذه الرئيس أو لا يتخذه”.

وقال المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون، شون بارنيل: “وزارة الحرب مستعدة دائماً لتنفيذ أوامر القائد الأعلى إذا طُلب منها ذلك”.

وأفادت إدارة السلامة العامة في مينيسوتا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن صوراً لأفراد من الحرس الوطني وهم يجمعون معداتهم بجوار صف من الشاحنات على طريق مغطى بالثلوج، بأن قوات الحرس الوطني “لم تُنشر في شوارع المدن في الوقت الحالي، لكنها جاهزة لدعم السلامة العامة”.

وقالت المتحدثة باسم الحرس الوطني في مينيسوتا، الميجر أندريا تسوتشيا، في بيان لـCNN إن الحرس الوطني “متمركز وجاهز للاستجابة”، مشيرة إلى أن القوات ستساعد في تقديم “دعم مروري لحماية الأرواح، والحفاظ على الممتلكات، ودعم حق جميع سكان مينيسوتا في التجمع السلمي”.

المصدر: سي ان ان