الشيخ قبلان: الجنوب اللبناني ينتظر دولة مسؤولة ونخبة وطنية

شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان على ان “لا شيء أحوج لهذا البلد من سلطة تؤمن بالشراكة الوطنية والعائلة اللبنانية من صميم قلبها، وعقلية الوكيل وأساليب التفرد تضعنا أمام سلطة تتعامل مع قضايا البلد كفريق وندّ وضدّ، وأحياناً كجزء من هوية دولية وإقليمية تريد الإنتقام، وهنا تكمن أخطر أزمات لبنان”.

أضاف: “اللحظة لحماية أساس الوحدة الوطنية وسط سياسة وإعلام وتمويل وغرف معتمة تعمل على حرق كل ما تستطيع من أعمدة الجسور الوطنية، والمسكنات لا تنفع، والسلطة يجب أن تملك قرارها، والجنوب اللبناني ينتظر دولة مسؤولة ونخبة وطنية تليق بحجم التضحيات الهائلة، وما يجري على الحافة الأمامية وجنوب النهر فضيحة مدوّية بحق الدولة وسيادتها وشعارات مسؤوليها، والجنوب الممنوع عمداً من إغاثة الدولة اللبنانية بحاجة ماسة لسلطة وطنية تليق بأكبر جبهات السيادة الإقليمية”.

وقال: “اللحظة لإنتاج قوة سياسية جديدة، والحكومة انتخابياً مطالبة بما يجب عليها والإنتخابات على الأبواب، وأخطر ما يواجه لبنان حالياً استهتار السلطة بمعالجة مفاتيح الأزمات، والقيمة للإصلاح وليس للوعود، وللإنقاذ وليس للمواقف الإستعراضية، والمطلوب إنقاذ لبنان لا حماية مشاريع الفتنة الدولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام