قصف صهيوني متجدد على قطاع غزة ضمن خروقات وقف إطلاق النار

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، غارات جوية وقصفًا مدفعيًا استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، في إطار الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وقصفت مقاتلات الاحتلال وآلياته المدفعية شمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تفجير لمبانٍ سكنية في المدينة.

كما أطلق جيش الاحتلال نيرانه وقنابل إنارة جنوب شرقي خان يونس، في وقت فتحت فيه الزوارق الحربية الصهيونية النار في بحر المدينة. وافيد عن اصابتين بينهما طفلة برصاص الاحتلال في مواصي مدينة خان يونس.

وفي شمالي القطاع، اعلن المستشفى المعمداني وقوع اصابات بنيران مسيرة للاحتلال في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي بلدة جباليا وحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار عشوائي من الطائرات المروحية، التي استهدفت أيضًا شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

ويأتي ذلك بعد إصابة سبعة مواطنين، أمس السبت، بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع، بينهم أطفال ونساء، رغم الإعلان عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

ولا يزال جيش الاحتلال يتمركز على الشريطين الجنوبي والشرقي للقطاع وأجزاء من شماله، مواصلًا السيطرة على أكثر من 50% من مساحة غزة.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، استشهد 464 فلسطينيًا وأصيب 1275 آخرون، فيما يواصل الاحتلال تقييد إدخال المواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء، في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعيشها نحو 2.4 مليون فلسطيني.

المصدر: موقع المنار+وكالة شهاب