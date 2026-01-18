الأحد   
    دولي

    الاتحاد الأوروبي يحذّر من “دوامة خطيرة” بعد تهديد ترامب برسوم جديدة

      حذر الاتحاد الأوروبي من “دوامة خطيرة” بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية “إلى حين التوصل إلى اتفاق لشراء غرينلاند”، وفق وكالة “فرانس برس”.

      وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في بيان مشترك، إنّ “فرض رسوم جمركية سيضعف العلاقات عبر الأطلسي، كما يهدد بدخول العالم في دوامة انحدارية خطيرة”. وأكدا أنّ “أوروبا ستبقى موحّدة ومنسّقة وملتزمة الدفاع على سيادتها”.

      وصدر هذا الموقف بعد أيام من إجراء مسؤولين دنماركيين وفي غرينلاند محادثات في واشنطن بشأن سعي ترامب لضم غرينلاند، بدون التوصل إلى اتفاق.

      واضافت فون دير لايين وكوستا “يبدي الاتحاد الأوروبي تضامنا كاملا مع الدنمارك وشعب غرينلاند. يبقى الحوار أساسيا، ونحن ملتزمون البناء على العملية التي بدأت الأسبوع الماضي بين مملكة الدنمارك والولايات المتحدة”.

      المصدر: وكالة فرانس برس

