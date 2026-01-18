سوريا | الجيش يعلن سيطرته على مدينة الطبقة وسد الفرات





أعلن الجيش السوري بعد منتصف ليل السبت-الأحد سيطرته على مدينة الطبقة الاستراتيجية، وسد الفرات المجاور حيث كانت تنتشر قوات كردية وفق ما أكّد في بيان بثه التلفزيون الرسمي.

وأفاد البيان بأن “الجيش يسيطر على مدينة الطبقة الاستراتيجية وعلى سد الفرات” في شمال البلاد.

وكان الجيش في بيان سابق أكّد سيطرته على مطار الطبقة العسكري بعد ساعات من بدء دخوله إلى المدينة الاستراتيجية المجاورة لأكبر سدود البلاد، وأحد أكبر منشآت الطاقة الكهرومائية في سوريا.

وتشكّل الطبقة عقدة مواصلات على محور يربط حلب بشرق سوريا، وتجاور المطار الذي تحول إلى قاعدة عسكرية استراتيجية.

وكان الجيش السوري أعلن صباح السبت أن قواته سيطرت على مساحات واسعة من ريف حلب الشرقيّ، غداة إعلان القوات الكرديّة موافقتها على الانسحاب منها، وهدد بقصف محافظة الرقة حيث فرضت الإدارة الذاتية حظرا للتجول.

ويأتي ذلك غداة إصدار الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مرسوما ينصّ على اعتبار الكردية “لغة وطنية” والنوروز “عيدا وطنيا”، إضافة إلى منح كل الأكراد المقيمين في سوريا جنسيتها.

ومساء الجمعة، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، أن “قواته ستنسحب صباح السبت من المناطق الواقعة إلى الشرق من مدينة حلب بناء على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداء لحسن النية في إتمام عملية الدمج مع السلطات السورية” بناء على اتفاق وقّعه الطرفان في العاشر من آذار/مارس الماضي.

هذا وقال الجيش السوري في بيان بثّه التلفزيون الرسميّ “نعلن عن بسط سيطرتنا على 34 قرية وبلدة بريف حلب الشرقي”، من بينها دير حافر ومسكنة، إضافة إلى مطار عسكريّ.

ودعمت الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية لسنوات طويلة، لكنها الآن تدعم أيضا السلطة الجديدة في دمشق التي تشكلت عقب إسقاط حكم بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024.

ونشرت عشائر عربية عدة بيانات تعلن فيها تأييدها ودعمها للسلطات في دمشق في معاركها الأخيرة ضد القوات الكردية.

وتتبادل دمشق والإدارة الكردية منذ أشهر الاتهامات بإفشال تطبيق اتفاق آذار/مارس الذي كان يُفترض إنجازه في نهاية 2025، ونصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في الدولة السورية.

