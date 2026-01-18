فرنسا | ماكرون يرفض تهديدات ترامب برسوم إضافية ويعد بردّ أوروبي “موحد”

استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على دول أوروبية تعارض جهوده للاستحواذ على غرينلاند.

وقال ماكرون في منشور على منصة إكس، إن “التهديدات بفرض رسوم جمركية غير مقبولة ولا مكان لها في هذا السياق”.

وأضاف “سيرد الأوروبيون بطريقة موحّدة ومنسّقة إذا تأكد ذلك. وسنضمن احترام السيادة الأوروبية”.

وجاء إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بعدما أرسلت فرنسا والسويد وألمانيا والنروج وهولندا وفنلندا وسلوفينيا والمملكة المتحدة، عسكريين إلى غرينلاند في مهمة استطلاع كجزء من تدريب نظمته الدنمارك مع دول في حلف شمال الأطلسي.

وقال ماكرون “لا يمكن لأي ترهيب أو تهديد أن يؤثّر علينا، لا في أوكرانيا، ولا في غرينلاند، ولا في أي مكان آخر في العالم”.

وأكد أن فرنسا “ملتزمة بسيادة واستقلال الدول، في أوروبا كما في غيرها. وهذا ما يوجّه خياراتنا. وهذا ما يدعم التزامنا بميثاقنا وفي إطار الأمم المتحدة”.

وأضاف “على هذا الأساس ندعم أوكرانيا، وبنينا تحالفا للراغبين في سلام راسخ ودائم، للدفاع عن هذه المبادئ وعن أمننا، وعلى هذا الأساس أيضا، قرّرنا الانضمام إلى التدريب الذي قررت الدنمارك تنظيمه في غرينلاند، ونحن نتحمل مسؤوليته، وخصوصا أنّه يتعلّق بالأمن في القطب الشمالي وعلى حدود أوروبا”.

وأفادت أوساط ماكرون بأنه سيتحدث “في الساعات القليلة المقبلة” مع نظرائه الأوروبيين، خصوصا أولئك الذين تستهدفهم مباشرة هذه الرسوم الأمريكية الجديدة، مع التذكير بأن الاتحاد الأوروبي يمتلك “أدوات قوية تتيح الرد على هذه الممارسات والدفاع عن شركاته”.

المصدر: وكالة يونيوز