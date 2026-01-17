تحذيرات من خطر حصار جديد يهدد مدينة الأبيض بوسط السودان

تواجه مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان في وسط السودان، خطر محاصرتها مجدداً من قبل قوات الدعم السريع، بحسب ما أفاد مختبر البحوث الإنسانية في جامعة ييل، السبت.

وكانت المدينة قد خضعت لحصار منذ بداية الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيسان/أبريل 2023، قبل أن يتمكن الجيش من تخفيف قبضة قوات الدعم السريع عنها في شباط/فبراير الماضي.

غير أن مختبر البحوث الإنسانية أشار في تقرير حديث إلى أن مدينة الأبيض «تواجه خطر الحصار»، لافتاً إلى رصد «طوق جديد أو جدران ترابية على طول طرق الخروج الرئيسية من المدينة».

وتقع الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان الخاضعة لسيطرة الجيش، على طريق استراتيجية تربط إقليم دارفور في غرب البلاد بالعاصمة الخرطوم.

وتستضيف المدينة عشرات الآلاف من النازحين، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما تضم مطاراً يُستخدم منذ فترة طويلة لأغراض الخدمات اللوجستية العسكرية.

ومنذ اندلاع الحرب، نزح أكثر من 220 ألف شخص من ولاية شمال كردفان، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وقال المدير بالوكالة لمنظمة «ميرسي كور» (Mercy Corps) في السودان، ميجي بارك، لوكالة «فرانس برس»، إن «الفئات السكانية الأكثر ضعفاً، والتي لا تستطيع التنقل سيراً على الأقدام، محاصرة داخل المدينة».

وتُعد «ميرسي كور» من بين المنظمات الإنسانية القليلة العاملة في إقليم كردفان، الذي تحوّل إلى إحدى بؤر الصراع.

وأضاف بارك: «سمعنا شهادات من رجال أُعيدوا أثناء محاولتهم مغادرة المدينة»، معرباً عن خشيته من أن تتحول مدينة الأبيض إلى «بؤرة الصراع التالية».

وفي جنوب كردفان، تتعرض مدينتا كادوقلي، عاصمة الولاية، والدلنج، لحصار من قبل قوات الدعم السريع منذ أكثر من عام ونصف عام.

وأسفرت الحرب المستمرة في السودان عن مقتل عشرات الآلاف، ونزوح ما لا يقل عن 11 مليون شخص داخل البلاد وخارجها، يعيش معظمهم في مراكز إيواء مكتظة لا تلبي سوى الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.

المصدر: أ.ف.ب.