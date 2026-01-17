حركة الجهاد الإسلامي: التزمنا بالاتفاق وفوجئنا بتشكيلة «مجلس السلام» وفق المواصفات الإسرائيلية

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين التزامها بتنفيذ بنود الاتفاق في مرحلته الأولى، وإبداء استعدادها للانتقال إلى المرحلة الثانية، رغم المماطلة الإسرائيلية واستمرار الخروقات اليومية وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

وأوضحت الحركة في بيان أنها، ورغم ذلك، تعاملت بإيجابية مع خطوة لجنة التكنوقراط، وسهّلت الإعلان عنها، حرصًا على إنجاح المسار المتفق عليه.

إلا أن الحركة أشارت إلى أنها فوجئت بتشكيلة ما يُسمّى «مجلس السلام» والأسماء المعلنة ضمنه، والتي جاءت وفق المواصفات الإسرائيلية وبما يخدم مصالح الاحتلال، معتبرةً أن ذلك يشكّل مؤشرًا واضحًا على نوايا سلبية مبيّتة تتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق.

المصدر: موقع الجهاد الاسلامي