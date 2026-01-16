الجمعة   
   16 01 2026   
   26 رجب 1447   
   بيروت 11:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    “بوليتيكو”: الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على إيران

      أفادت صحيفة “بوليتيكو” بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يعتزمون بحث فرض عقوبات جديدة على إيران، خلال اجتماعهم المرتقب في بروكسل في 29 يناير الجاري، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

      ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قولهم إن “وزراء الخارجية سينظرون في حزمة عقوبات جديدة ضد إيران خلال الاجتماع الرسمي المقبل في بروكسل”، مشيرة إلى أن خدمة العمل الخارجي الأوروبي اقترحت إدراج نحو 31 شخصًا وكيانًا قانونيًا على قوائم العقوبات.

      وفي هذا السياق، قال ممثل خدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، أنور الأنوني، خلال مؤتمر صحفي عقد في بروكسل يوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يناقش إدراج الحرس الثوري الإسلامي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، إلى جانب التحضير لفرض عقوبات إضافية على طهران.

      وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت الولايات المتحدة والكيان بالوقوف وراء هذه الاضطرابات، في 12 يناير أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.

      المصدر: روسيا اليوم

      مواضيع ذات صلة

      روسيا تحذر في مجلس الأمن من تداعيات “مغامرة عسكرية” أمريكية جديدة ضد إيران

      روسيا تحذر في مجلس الأمن من تداعيات “مغامرة عسكرية” أمريكية جديدة ضد إيران

      كاتب إسرائيلي يسخر من “تعاطف” نتنياهو مع احتجاجات إيران ويصفه بأقصى درجات النفاق

      كاتب إسرائيلي يسخر من “تعاطف” نتنياهو مع احتجاجات إيران ويصفه بأقصى درجات النفاق

      الاطار التنسيقي في العراق يدعو لعدم استخدام البلاد للاعتداء على ايران ودعوات شعبية إلى التضامن

      الاطار التنسيقي في العراق يدعو لعدم استخدام البلاد للاعتداء على ايران ودعوات شعبية إلى التضامن