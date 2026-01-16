“بوليتيكو”: الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على إيران

أفادت صحيفة “بوليتيكو” بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يعتزمون بحث فرض عقوبات جديدة على إيران، خلال اجتماعهم المرتقب في بروكسل في 29 يناير الجاري، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قولهم إن “وزراء الخارجية سينظرون في حزمة عقوبات جديدة ضد إيران خلال الاجتماع الرسمي المقبل في بروكسل”، مشيرة إلى أن خدمة العمل الخارجي الأوروبي اقترحت إدراج نحو 31 شخصًا وكيانًا قانونيًا على قوائم العقوبات.

وفي هذا السياق، قال ممثل خدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، أنور الأنوني، خلال مؤتمر صحفي عقد في بروكسل يوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يناقش إدراج الحرس الثوري الإسلامي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، إلى جانب التحضير لفرض عقوبات إضافية على طهران.

وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت الولايات المتحدة والكيان بالوقوف وراء هذه الاضطرابات، في 12 يناير أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.

المصدر: روسيا اليوم