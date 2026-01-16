ترامب: دخلنا رسميا المرحلة التالية من خطة غزة وأدعم حكومة تكنوقراط فلسطينية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدخول رسميا في المرحلة التالية من ما يسمى بـ”خطة السلام” في غزة، مؤكدا دعمه لحكومة التكنوقراط الفلسطينية الوطنية وللجنة إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية.

وجاء ذلك في بيان مطول أصدره ترامب بصفته “رئيس مجلس السلام”، وهو إطار يقوده ضمن مبادراته السياسية، حيث أشاد بالقادة الفلسطينيين الجدد في غزة، واصفا إياهم بأنهم “ملتزمون التزاما راسخا بمستقبل سلمي”.

وزعم ترامب إن وقف إطلاق النار أتاح لفريقه إيصال “مستويات قياسية وغير مسبوقة” من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه المساعدات وصلت إلى المدنيين “بسرعة ونطاق تاريخيين”، وأضاف: “حتى الأمم المتحدة أقرت بأن ما تحقق إنجاز غير مسبوق، وقد مهدت هذه النتائج الطريق للمرحلة التالية”.

وفيما يتعلق بإدارة القطاع، أكد ترامب دعمه لحكومة تكنوقراط فلسطينية تم تعيينها مؤخرا، تعمل بدعم من ممثل سام لمجلس السلام، لتولي حكم غزة خلال المرحلة الانتقالية، معتبرا أن هذه القيادة “تسعى بجدية إلى مستقبل سلمي”.

وفي المقابل، وجه الرئيس الأميركي رسالة مباشرة إلى حركة حماس، مطالبا إياها بالوفاء “الفوري” بالتزاماتها، وعلى رأسها إعادة رفات آخر أسير إسرائيلي، والبدء دون تأخير في عملية نزع السلاح بشكل كامل.

وكشف ترامب عن خطة قال إنها تحظى بدعم مصر وتركيا وقطر، وتهدف إلى التوصل إلى “اتفاق شامل” مع حماس لنزع السلاح، يشمل تسليم جميع الأسلحة وتفكيك الأنفاق في قطاع غزة. وأضاف: “كما قلت سابقا، يمكن لحماس أن تفعل ذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة”.

