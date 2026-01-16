فنزويلا | تظاهرات في كاراكاس تُطالب بالافراج عن مادورو و ترفض سيطرة امريكا على موارد البلاد النفطية

تتواصل التحركات الداعمة للرئيس الفنزويلي التي تشهدها مختلف مناطق البلاد، والمنددة باختطافه خلال عملية عسكرية في كاراكاس.

وفي السياق، شهدت العاصمة كاراكاس، تظاهرات داعمة للرئيس مادورو، وذلك خلال الاحتفال بيوم المعلم الفنزويلي، الذي يصادف في ١٥ كانون الثاني.

وخرج المعلمون في تظاهرات حاشدة، رفعوا المشاركون فيها الأعلام الفنزويلية ولافتات داعمة للرئيس مادورو، مرردين شعارات معادية للولايات المتحدة، وتطالب بالافراج الفوري عنه مادورو وزوجته.

المشاركون الذين رفعوا صور الرئيس مادورو أعربوا عن رفضهم التدخل الأميركي في بلادهم، ومحاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب السيطرة على موارد النفط وثروات البلاد، ومطالبين السلطات بمواجهة هذه السياسات.

وتاتي هذه التظاهرات، استمرارا للتحركات الشعبية، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختطاف مادورو، وأن الولايات المتحدة ستدير شؤون فنزويلا خلال المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن العملية العسكرية كانت تهدف إلى اعتقال مادورو واستغلال احتياطيات النفط.

وفي السياق، أكدت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز الخميس في خطاب أمام البرلمان، أن بلادها لا تخشى “مواجهة الولايات المتحدة دبلوماسيا”، وذلك بعد أقل من أسبوعين من اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو بعملية عسكرية أميركية في كراكاس.

وقالت رودريغيز في خطابها بشأن حال الأمة “نحن نعرف أن الولايات المتحدة قوية جدا. نحن لسنا خائفين من أن نواجهها دبلوماسيا، عبر الحوار السياسي”، كما دعت الولايات المتحدة إلى “حفظ كرامة الرئيس نيكولاس مادورو وحفظ كرامة السيدة الأولى” سيليا فلوريس التي اعتقلت معه.

ووعدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة بإدخال إصلاحات في التشريعات التي تحكم قطاع النفط، تتناول قانون مكافحة الحصار والذي يمنح الحكومة أدوات لمواجهة العقوبات الأميركية المفروضة منذ عام 2019.

يأتي خطاب الرئيس الفنزويلية بالوكالة غداة إجرائها مكالمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصفها بأنها “شخص رائع”، مؤكدا وجود “تفاهم جيد” معها.

وتحت الضغط الأميركي، وقعت الحكومة الفنزويلية اتفاقات نفطية مع الولايات المتحدة وأعلنت إطلاق سراح سجناء سياسيين.

ونقلت ” وكالة فرانس برس” عن مسؤول أميركي تأكيده أنّ بلاده أتمّت أوّل عملية بيع نفط فنزويلي منذ أن تولت واشنطن زمام هذا القطاع مشيرا الى أن قيمة العملية تبلغ 500 مليون دولار

بالتوازي مع ذلك، استقبل ترامب الخميس زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو في البيت الأبيض.

وتولت رودريغيز منصبها في الخامس من كانون الثاني/يناير، وكانت نائبة لمادورو، وهي من بين الشخصيات الفنزويلية المشمولة بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الأعوام الأخيرة.

المصدر: وكالة شهاب