الكرملين: ننتظر ردّ واشنطن على اقتراح بوتين بشأن تمديد “نيو ستارت”

أعلن الكرملين اليوم الخميس أن روسيا لا تزال تنتظر رداً رسمياً من الولايات المتحدة على اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين تمديد أحكام معاهدة «نيو ستارت» النووية لمدة عام إضافي بشكل غير رسمي، قبل أسابيع من موعد انتهائها.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، «لا، لم نتلقَّ رداً. نحن بالتأكيد ننتظر رداً على مبادرة بوتين؛ نعتبر هذا الموضوع بالغ الأهمية».

وعن تعليق ترامب بشأن معاهدة بديلة، قال بيسكوف للصحافيين إن «هذا سيكون جيداً للجميع»، مشدداً على أن التوصل إلى اتفاق جديد «يتطلب عملية معقدة وطويلة جداً». وأضاف: «أما أصدقاؤنا الصينيون فموقفهم معروف، ونحن نحترمه».

وجدّد بيسكوف موقف موسكو بأن أي نقاش جاد حول الاستقرار الاستراتيجي يجب أن يشمل أيضاً الترسانات النووية للدول الأخرى، خصوصاً بريطانيا وفرنسا.

وتنتهي معاهدة «نيو ستارت» بعد ثلاثة أسابيع، وهي آخر اتفاق قائم للحد من الأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن، وُقعت عام 2010 بين الرئيسين السابقين باراك أوباما ودميتري ميدفيديف، وتضع سقفاً للترسانة النووية الاستراتيجية لكل طرف عند 1550 رأساً نووياً منشوراً، و700 صاروخاً وقاذفة قنابل قادرة على نقلها.

على زيلينسكي اتخاذ القرار

من جهة أخرى، أعرب بيسكوف عن تأييد روسيا طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بات حجر عثرة على طريق السلام في أوكرانيا، في إشارة إلى تصريح ترامب الذي أشار فيه إلى أن زيلينسكي أقل استعداداً من بوتين لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

وأكد بيسكوف أن الوضع في كييف يتدهور يوماً بعد يوم وقد حان الوقت لكي يتخذ زيلينسكي قراراً، موضحاً أن قنوات الاتصال الروسية مع المفاوضين الأميركيين لا تزال تعمل والحوار مستمر.

وأعرب بيسكوف عن أمله في أن تتم زيارة مبعوثَيْ الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير إلى روسيا في الموعد المتفق عليه.

وكانت وكالة «بلومبرغ» قد كشفت في وقت سابق، أن ويتكوف وكوشنير يعتزمان زيارة العاصمة الروسية مجدداً للقاء الرئيس الروسي، مشيرة إلى أن اللقاء قد يتم هذا الشهر.

المصدر: موقع الأخبار