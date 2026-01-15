الخميس   
    لبنان

    الاحتلال يواصل اعتداءاته جنوبا.. تفجير مبنى وسط بلدة كفركلا واستهداف أجهزة اتصالات في بليدا

      في سياق الاعتداءات الصهيونية المستمرة على لبنان، أفاد مراسلنا في الجنوب أن جيش الاحتلال نفذ تفجيرا لأحد المباني وسط بلدة كفركلا.
      كما وافاد عن استهداف محلقة معادية في حي المسارب في بلدة عديسة بقنبلة صوتية أثناء قيام الجيش اللبناني وقوات اليونيفل الدولية بتفكيك العبوات التي فخخ بها العدو منزلين فجراً.

      وليلا ألقت محلقة معادية قنابل متفجرة على أجهزة ارسال للانترنت مثبتة على سطحي منزلين في بلدة بليدا.. ومساء أمس أطلق الموقع المعادي المستحدث داخل الاراضي اللبنانية في هونين رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدتي حولا ومركبا.

      المصدر: موقع المنار

